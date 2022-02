«J’ai appris la blessure de Modou Lô, à travers la radio. Jusqu’au moment où je vous parle, le promoteur Luc Nicolaï ne m’a pas saisi. Les amateurs ne s’attendaient pas à ça. Le monde entier est surpris. Modou Lô est un champion. Se blesser à l’entraînement, à quelques semaines du combat de sa part, ce n’est pas professionnel. Ce n’est pas beau. Si c’était un accident, on peut dire que c’est la volonté divine. Attendre à la dernière minute pour dire qu’il est blessé à l’entraînement, il devait éviter ça. Nous sommes déçus comme tous les Sénégalais. Ce n’est pas une surprise pour moi, peut-être pour les autres. Modou Lô n’était pas prêt. Et ceux qui ont assisté à son dernier face à face peuvent en témoigner. Il portait un grand boubou et restait dans son coin sans rien dire. Il n’est pas comme ça. On lui souhaite un prompt rétablissement. Il doit être à 100% pour lutter » a déclaré Abdou Bakhoum.