Le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue Europa s’est effectué ce vendredi matin et l’AS Monaco connait son prochain adversaire. Krépin Diatta et les Monégasques défieront les Portugais du Braga pour le tour suivant.

Sorti premier lors des phases de groupes de la Ligue Europa, l’AS Monaco n’avait pas joué les barrages ces deux dernières semaines. A l’issue du tirage au sort qui s’est effectué ce vendredi au lendemain de la fin des barrages, le club de la Rochelle connait l’identité de son prochain adversaire. Le club français n’a pas bénéficié d’un tirage clément.

La formation de Krépin Diatta et d’Ismaïl Jakobs a hérité du Braga pour les huitièmes de finale. Deuxième en phase de groupes derrière l’Etoile Rouge, le club portugais a sorti le Sheriff, club reversé en Ligue Europa après en tant que 3e de la C1. Un gros duel qui attend le coach Philippe Clément face à son collègue portugais, Soares Da Costa.

See you soon @SCBragaOficial 👋

𝗥𝗶𝘀𝗲. 𝗥𝗶𝘀𝗸. 𝗥𝗲𝗽𝗲𝗮𝘁. #UELdraw | #UEL pic.twitter.com/Z3uxPXabpq

— AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) February 25, 2022