Il a montré la voie du succès à ses coéquipiers. Youssoupha Ndoye qui fait partie des joueurs les mieux évalués de la rencontre compte hausser le niveau face à la RDC.

Meilleur rebondeur du match (20 rebonds dont 16 défensifs), le pivot a marqué le début du match où il a inscrit les quatre premiers points du Sénégal. « Sur le plan personnel, je pense que je pouvais faire un meilleur match. Je n’ai pas joué depuis quelques jours et j’ai manqué de rythme. J’ai raté des tirs que je mettais. Je vais revenir plus fort demain et jouer pleinement mon rôle de leader. Mais je félicite toute l’équipe qui a été à la hauteur » a t’il déclaré en zone mixte.

Au total, le capitaine des Lions a inscrit 17 points. C’est le deuxième meilleur marqueur pour le Sénégal et le joueur le plus utilisé par le coach avec 32 minutes jouées. Pour Youssoupha Ndoye, démarrer le tournoi avec une victoire est une bonne chose. Il faudra rester sur cette lancée et corriger les erreurs face à la RDC.

«On a gagné et c’était l’essentiel. C’est toujours d’entamer un tournoi mais on a su tirer notre épingle du jeu. On a fait des erreurs dans le match et on va essayer de corriger demain (aujourd’hui) contre la RD Congo. C’est une équipe physique et qui a un bon niveau de jeu. Mais on va se concentrer sur nous pour faire un bon match. On a un groupe jeune et c’est la première fois que certains jouent en compétition officielle à Dakar».

