El Hadji Malick Sy « Souris », qui fut Président de la FSF, a rendu l’âme ce vendredi.

Le football sénégalais est en deuil. Ancien Président de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF), mais aussi ancien patron de la Jeanne d’Arc de Dakar, et surtout acteur majeur du sport sénégalais en général, El Hadji Malick Sy « Souris » est décédé ce vendredi, à t-on appris.

Par ailleurs premier capitaine de l’Equipe Nationale du Sénégal, il avait pris la tête de l’instance dirigeante du football sénégalais en 2002. Il fut celui qui a mené la génération 2002 à une première finale de Coupe d’Afrique, mais aussi à un quart de finale de Coupe du Monde.

La rédaction de wiwsport s’associe avec cette triste nouvelle et présente ses condoléances et toute la famille du défunt et au football sénégalais.

