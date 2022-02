Le football sénégalais est endeuillé ce vendredi après-midi suite à l’annonce du décès de l’ancien président de la Fédération Sénégalaise de Football, El Hadji Malick Sy « Souris ». Une disparition qui n’a pas manqué d’émouvoir le président de la FSF, Me Augustin.

El Hadji Malick Sy « Souris » n’est plus à présenter au Sénégal et surtout pour les amateurs du ballon rond. Sa disparition survenue ce vendredi a vu la réaction de tous les acteurs sportifs et notamment à la plus haute sphère. Un de ses successeurs à la tête de la Fédération Sénégalaise de Football, Me Augustin Senghor a rendu hommage à ce soldat du sport sénégalais.

Ancien capitaine de l’Equipe Nationale et ancien président de la FSF, Malick Sy « Souris » fait partie de ceux qui ont écrit l’une des plus belles pages du football sénégalais. Et ce ne sont pas ses cadets dans le domaine qui viendront dire le contraire. « Ce jour, El Hadj Malick Sy Souris,ancien Président de la FSF nous a quitté ! Une Valeur multidimensionnelle, une Référence en tant que Footballeur et Dirigeant émérite ! Condoléances à sa Famille, au Football sénégalais et à tous les Sénégalais. Paix à son âme! », s’est ému Me Augustin Senghor sur son compte Twitter.

Ce jour, El Hadj Malick Sy Souris,ancien Président de la FSF nous a quitté ! Une Valeur multidimensionnelle, une Référence en tant que Footballeur et Dirigeant émérite ! Condoléances à sa Famille, au Football sénégalais et à tous les Sénégalais. Paix à son âme! Augustin Senghor — Augustin Senghor (@AugustinSengho2) February 25, 2022

wiwsport.com