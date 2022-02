«Nous avons décidé d’organiser le Championnat de la Division 1 féminine en aller et retour. La première raison, c’est que les filles ne vont pas jouer durant de Ramadan qui débute au mois d’avril. Ensuite, avec la qualification des filles en Coupe d’Afrique des Nations, prévue en juillet au Maroc, nous avons jugé nécessaire de boucler très tôt le Championnat.

C’est pourquoi aussi, pour la Division D2 féminine, les deux équipes classées 1ères dans chacune des poules A et B accèdent au palier supérieur. Et les deux équipes classées dernières dans chacune des poules A et B seront reléguées en Division 2», informe un membre de la LFA.