En conférence de presse ce vendredi, David Guion s’est longuement exprimé sur l’attaquant sénégalais.

Le temps de jeu de Mbaye Niang est un sujet qui pose problème à Bordeaux. Pendant que les Girondins, lanterne rouge de Ligue 1, se battent contre la relégation depuis l’entame de la saison, l’attaquant sénégalais est très peu utilisé. En résulte une seule titularisation en 12 matchs de Championnat. D’abord avec Vladimir Petković et maintenant par David Guion, Mbaye Niang a très peu joué depuis son arrivée.

Le technicien français de 54 ans, arrivé mi-février après le départ de Petković, a tenu à clarifier la situation. « J’ai discuté avec Mbaye cette semaine. Je l’ai félicité de son adhésion dans les entraînements. Il s’entraîne très bien, il a été efficace. Aujourd’hui, comme je lui ai dit, c’est que je ne sais pas si c’est un garçon qui a 90 minutes dans les jambes », a déclaré Guion dans des propos rapportés par Girondins33.

« Il doit se concentrer sur le but et les 16 derniers mètres »

Après avoir été corrigés par le Stade de Reims (0-5), puis battus par le RC Lens (2-3), les Girondins ont réussi à tenir tête à l’AS Monaco lors de leur dernier match de Championnat (1-1). Mbaye Niang été resté sur le banc lors cette rencontre. Ce dimanche, Bordeaux se rendra au Stade Gabriel Montpied afin de défier Clermont, un adverse direct pour le maintien. L’occasion pour Niang de réapparaître ?

« C’est un joueur qui peut nous aider car il est d’une redoutable efficacité. C’est un garçon dont j’ai envie qu’il se concentre sur le but et les 16 derniers mètres. Il ne me semble pas que ce soit opportun sur un match contre Monaco avec les grandes courses qu’il y avait à faire de le faire entrer en jeu. J’en ai discuté avec lui, ces grandes courses auraient usé trop de jus », a poursuivi l’entraîneur de Bordeaux.

Avant de terminer : « Je pense que c’est plutôt le genre de profils qu’on doit utiliser quand on est en position haute, en attaques placées, quand on a beaucoup de centres. Ça va demander du temps à l’équipe pour arriver à ça et à ce moment, Mbaye pourra ressortir ses qualités de finisseur. Il a été blessé et revient de loin.

Pendant 5 mois, entre son arrêt aux Émirats arabes unis et sa moyenne reprise avec Rennes, son transfert aux Girondins… Derrière, il a eu sa préparation individuelle qui a été suivie d’une blessure… Cela a été chaotique. Là il revient bien, il est fit, s’entraîne bien. Je lui ai dit que son premier match c’était la semaine, qu’il fallait qu’il soit prêt. »

