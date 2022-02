Après avoir égalisé par la main face à l’OM l’attaquant sénégalais de Qarabag a ordonné à l’arbitre d’annuler le but.

Pas de VAR en Conférence League, pas de problèmes. Afin, sauf si Ibrahima Wadji est sur le terrain. Ce jeudi, lors de 16es de finale retour de Ligue Europa Conférence, l’attaquant sénégalais s’est distingué avec un geste de très grande classe alors que son équipe Qarabag lutte contre l’OM pour une qualification en 8e de finale de C4.

Alors qu’il venait de répondre à l’ouverture du score de Pape Gueye en égalisant à la 34e, l’ancien avant-centre de Mbour Petite-Côte a demandé à l’arbitre d’annuler le but. Pour cause, il a joué le coup en mettant sa main droite devant sa tête. Sans la VAR, la décision semblait difficile pour l’arbitre, qui a tout d’abord accordé le but.

Le geste classe de la part d'Ibrahima Wadji. Le Sénégalais égalise face à L'OM en touchant le ballon de la main. Sans la VAR, difficile décision pour l'arbitre. Wadji voit son entraîneur et dit à l'arbitre qu'il a touché le ballon par main. 👏🏾👏🏾🇸🇳#QFKOMpic.twitter.com/626S5YvEFf — 🇸🇳 𝐄𝐝𝐨𝐮 𝐃𝐢𝐨𝐧𝐞 💙❤ (@i_nmess) February 24, 2022

