Les lions du Sénégal ont effectué leur 3e galop d’entrainement ce mercredi au Dakar Arena. Le groupe du coach Pabi Gueye était au complet pour cette première au terrain qui va accueillir la compétition.

Le technicien s’est d’ailleurs réjoui d’avoir tous les joueurs : « Ça s’est bien passé, d’autant plus que le groupe est au complet. Les joueurs ont bien réagi, je vois qu’ils sont bien réceptifs. Il y avait beaucoup d’intensité sur la défense, sur les rotations… de bonne augure avant le début de la compétition. On va continuer a travailler et se concentrer parce que le premier match est toujours important. » a-t-il lâché après la séance.

Basket Senegal