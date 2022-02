Une victoire par deux buts d’écart est ce qu’il faut à l’Olympiakos ce soir face à l’Atalanta pour passer aux huitièmes de finale devant l’Atalanta. Les Grecs qui avaient perdu lors de la première manche en Italie, il y a une semaine sur le score de deux buts à 1, ont leur destin en main. Réussiront-ils à renverser l’avantage de la formation lombarde de Gasperini ?

Pour ce faire, le défenseur central champion d’Afrique, Pape Abou Cissé sera sur la pelouse au coup d’envoi de la rencontre face à l’Atalanta. Par contre, Ousseynou Ba sera lui sur le banc pour ce match au profit de Manolas ou encore de Sokratis qui accompagnent Pape Abou dans l’axe à trois.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην Αταλάντα! / Our line-up for today’s match against @Atalanta_BC! 🔴⚪️#Olympiacos #UEL #OLYATA #Football #FootballGame #LineUp pic.twitter.com/wTQkoVPrYP

