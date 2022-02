C’est fait, le Real Betis s’adjuge du billet qualificatif aux huitièmes de finale de l’Europa League devant la formation du Zénith St Pétersbourg. Le club espagnol a tenu en échec ce soir les russes du zénith sur un score nul et vierge, suffisant pour l’ accession au prochain tour.

Le 0-0 a suffit aux hommes de Pellegrini qui avaient fait la différence lors du match aller à Saint-Pétersbourg en s’imposant sur un score de trois buts à deux. Pour le match d’aujourd’hui, Manuel Pellegrini a préféré laisser l’international sénégalais Youssouf Sabaly sur le banc, lui qui avait disputé la totalité de la rencontre à l’aller.

Une qualification aux huitièmes de finale de l’Europa League bien mérité par le Real Betis qui effectue jusque-là une assez bonne saison.

96' ⏱⚽️ Full time!!! We're through to the next round!!!! 🙌🙌🙌🙌

💚🤍 #RealBetisZenit 0-0 🔵🔵#BetisDay #EuroBetis #UEL pic.twitter.com/DXvrMDMhA3

— Real Betis Balompié (@RealBetis_en) February 24, 2022