Le Napoli et Kalidou Koulibaly se sont lourdement inclinés ce jeudi face au FC Barcelone en 16es de finale retour de Ligue Europa.

Cette fois, la marche était vraiment trop haute pour Naples, qui voit son aventure en Ligue Europa s’arrêter dès seizièmes de finale après avoir été balayé dans un stade ce jeudi soir. Après le match nul (1-1) obtenu à l’aller, Naples n’a jamais réussi à exister au retour face à une équipe du FC Barcelone totalement supérieure.

Dans un match très rythmé, les Catalans ont littéralement étouffés Kalidou Koulibaly et ses partenaires fébriles défensivement et quasi inexistant offensivement, à l’exception peut-être de l’attaquant nigérian Victor Osimhen. Le meilleur de la rencontre pour Naples, sans doute le score qui pouvait être plus correctionnel.

Les joueurs de Xavi ont ouvert le score dès la 8e minute grâce à Jordi Alba. Puis, quelques instants plus tard, Frenkie de Jong doublait la mise d’un amour de frappe qui nettoie la lucarne du gardien de Naples. La réduction du score d’Insigne sur penalty à la 23e minute ne permettra jamais aux Napolitains de revenir à la marque.

Gerard Piqué (1-3, 45e) et Pierre-Emerick Aubameyang (1-4, 59e) se sont chargés d’éteindre les espoirs de Naples, malgré un nouveau but de Matteo Politano dans les derniers instants du temps règlementaire. Après cette élimination, Naples devra désormais se concentré sur le Championnat où il occupe la 3e position.

wiwsport.com