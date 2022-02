L’Olympiacos n’atteindra pas les huitièmes de finale de la campagne 2021/2022 de l’Europa League. Les Rouge et Blanc, à domicile, ont subit une deuxième défaite ce soir face à l’Atalanta de Bergame 0-3 et sont donc éliminés de la compétition.

Battus au match aller sur le score de deux buts à un, le club de Pirée n’a pu inverser la tendance ce soir face à des italiens efficaces devant les buts. L’Atalanta a en effet mis au fond des filets trois de ses 4 tirs cadrés avec un doublé en trois minutes de l’attaquant ukrainien Ruslan Malinovskyi (66′ et 69′). Le score a été ouvert à la 40ème minute par Joakim Maehle.

L’international sénégalais Pape Abou Cissé et ses coéquipiers quittent ainsi la compétition sur ce score de 5 buts à 1 au cumul des deux matchs et vont désormais concentrer leurs efforts sur le championnat grec où ils règnent en maître. L’Olympiacos est en effet leader de la Superleague avec 59 points et reste invaincu cette saison en ladite compétition.

