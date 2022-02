Les 12 nations africaines qui disputeront la CAN féminin 2022 au Maroc sont désormais connues.

À un peu plus de quatre mois du début du tournoi, prévu entre le 2 et le 23 juillet au Maroc, les éliminatoires pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations féminine de football ont rendu leur verdict. Après une longue et difficile phase qualificative, qui a notamment connu de belles surprises, les 12 sélections devant prendre part à cette 14e édition sont désormais connues.

Cette CAN, qui se jouera pour la première fois avec 12 équipes, sera composée de l’Afrique du Sud, du Botswana, du Burkina Faso, du Burundi, du Cameroun, du Maroc, du Nigeria, de l’Ouganda, du Sénégal, du Togo, de la Tunisie et de la Zambie. Les Lionnes entraînées par Mame Moussa Cissé se sont défaites du Mali au dernier tour pour pouvoir valider leur présence après 10 ans d’absence.

Les partenaires de Safietou Sagna vont alors tenter de laisser bonne impression au Maroc. Parmi les enjeux de cette CAN : une place directement qualificative pour la Coupe du Monde féminine 2022 uniquement réservée aux quatre demi-finalistes. Triple tenant du titre, le Nigeria défendra sa couronne face à l’ogre du Cameroun, mais surtout devant la montée en puissance de la Zambie.

