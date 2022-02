Dans un entretien accordé à MARCA, Boulaye Dia a dévoilé ses prochaines ambitions avec l’Equipe Nationale du Sénégal.

Il a fait partie des héros qui ont décroché la première étoile du Sénégal en Coupe d’Afrique des Nations le 6 février 2022, mais Boulaye Dia n’en a pas fini avec la sélection. Loin de là même. Après cette victoire, l’attaquant de 25 ans attend désormais à participer à la prochaine Coupe du Monde, prévu en novembre 2022 au Qatar.

Mais pour cela, il faudra passer un autre obstacle. Au mois de mars prochain, les Lions entraînés par Aliou Cissé défieront l’Egypte lors du dernier tour de qualifications pour ce Mondial 2022. Un adversaire de taille que Boulaye Dia et ses coéquipiers ont dompté en finale de la CAN. L’ancien Rémois est conscient du défi d’en face.

« Je suis très fier de faire partie de cette génération et de cette équipe, avec de grands joueurs qui me donnent des conseils. Tout le monde tire vers la même direction, sans égos et avec le même objectif. Le Sénégal doit être cette équipe capable de rivaliser avec les grands du football mondial », a indiqué l’attaquant de Villarreal.

Un rêve de se qualifier pour la Coupe du Monde

Après avoir gagné la Coupe d’Afrique pour la première fois de son histoire, l’Equipe Nationale du Sénégal a surtout l’intention de maintenir le cap ou son statut de meilleure équipe africaine. Cela passe forcément par une qualification à la Coupe du Monde. Boulaye Dia espère être de ce rendez-vous mondial.

« Maintenant, nous avons un autre défi face à l’Egypte pour pouvoir se qualifier. Il y a une belle génération, et nous espérons être au Qatar et de faire une grande Coupe du Monde », a déclaré l’ancien joueur du Jura Sud Foot, qui a également décliné ses ambitions futures en tant que footballeur après avoir passé par de périodes sombres.

« Tout est allé très vite, je ne m’attendais pas en si peu d’années à passer du football amateur pour jouer la Ligue des Champions avec Villarreal ou gagner la Coupe d’Afrique. Je m’attendais à atteindre ce niveau, mais pas si vite. Maintenant que j’ai réalisé tout cela, mon prochain rêve est de disputer la Coupe du Monde avec le Sénégal. »

