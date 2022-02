Les performances du jeune attaquant sénégalais depuis son arrivée à Amiens mettent tout le monde d’accord.

Avec Gaëtan Charbonnier de l’AJ Auxerre, Rhys Healey de Toulouse, Alexandre Mendy du Stade Malherbe de Caen, auteurs de 13 réalisations, ou encore le Sénégalais du Nîmes Olympique Moussa Koné, qui compte huit buts, Aliou Badji se bat certainement la palme du meilleur buteur de Ligue 2 depuis quelques semaines. Dévorant, l’attaquant de 24 ans affichent des statistiques hors norme cette saison.

Son aventure en Picardie a pourtant démarré du mauvais pied. En plus d’avoir signé dans une équipe qui n’avait réussi à remporter que deux de ses quinze premiers matchs de Championnat, Aliou Badji a connu des débuts tronqués. Recruté l’été dernier en provenance d’Al Ahly d’Egypte, Aliou Badji est longtemps resté bloqué au Sénégal pour des problèmes administratifs.

Ce n’est pas tout. Malgré son atterrissage en Picardie et donc désormais à la disposition de son entraîneur, Philippe Hinschberger, Aliou Badji devra y aller tout doucement, se remettre en forme avant de faire finalement ses débuts lors de la 6e journée face aux Chamois Niortais. Il est resté muet sur ses deux premiers matchs, contre Niort puis face à Rodez.

C’est face au Nîmes Olympique, le 18 septembre, lors de la 8e journée de Ligue 2 que l’ancien international U20 parviendra à ouvrir son compteur but avec Amiens. Puis, il connaît un petit flop en enchaînant quatre matchs sans trouver le chemin des filets. Il fallait lui laisser un peu de temps. Du temps, il en a suffisamment eu face à Dunkerque le 3 décembre.

Titularisé, Aliou Badji va jouer 90 minutes entières pour la première fois avec Amiens. Résultat : Il claque le premier de ses quatre doublés cette saison en Ligue 2, en plus d’avoir délivré une passe décisive lors de cette rencontre. C’est là où tout a fini par basculer. Badji remet ça contre Grenoble en claquant deux nouveaux buts pour permettre aux siens d’enchaîner deux victoires d’affilée.

Avec déjà 10 réalisations en 15 titularisations (17 matchs), le joueur de 24 ans apparaît aujourd’hui incontournable tant sa confiance transpire sur le terrain, à l’image de son but à Sochaux (1-1) où il permet par sa prise d’initiative de ramener un point précieux. Alors qu’il a accusé du retard par rapport aux autres, aujourd’hui, il titille les meilleurs buteurs de Ligue 2 cette saison, puisqu’il n’est qu’à trois longueurs du trio en tête (cités début article).

« Il y a une part de chance. Ce sont les bons moments du football, j’ai passé des mois compliqués mais j’ai su garder la tête haute, travailler sans relâche. Aujourd’hui, je tente et je marque. C’est important pour moi, mais aussi pour l’équipe. Physiquement, je vais beaucoup mieux. On a aussi eu besoin de prendre des repères, l’équipe était en rodage, avec beaucoup de nouveaux joueurs à intégrer », expliquait le principal intéressé.

Après avoir pas mal voyagé depuis son début de carrière professionnelle, c’est maintenant forgé un nom du côté d’Amiens. Décisif lors de ses six derniers matchs de championnat avec 5 buts, 1 passe décisive et auteur de 11 buts toutes compétitions confondues cette saison, il a déjà battu son record personnel. Et sans aucun doute, il ne compte pas s’arrêter-là.

Après avoir brillé dans le Championnat national du Sénégal, Aliou Badji avait pris la direction de la Suède et Djurgarden entre 2017 et 2018. Puis, il a passé par l’Autriche au Rapid Vienne jusqu’en 2020, avant de rejoindre Al Ahly en Égypte. Son dernier atterrissage avant Amiens n’est d’autre que la Turquie à Ankaragücü où il avait déposé ses baluchons la saison dernière.

Il est très difficile d’imaginer où il va s’arrêter cette saison, lui-même ne veut pas se fixer des limites, mais avec ses brillantes prestations, Aliou Badji est bien parti pour laisser ses empreintes au Stade de La Licorne, comme un certain Moussa Konaté, le dernier attaquant qui a réussi à inscrire pas moins de 10 buts en une saison avec Amiens lors de l’exercice 2017-2018.

wiwsport.com