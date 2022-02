Il était la surprise de la cérémonie d’inauguration du stade Abdoulaye Wade hier. Krépin Diatta, forfait lors de la CAN, a présenté le trophée au public, en compagnie du ministre des sports Matar Ba et du sélectionneur national Aliou Cissé.

En coulisse, le Lion a répondu aux questions des journalistes qui ont pris de ses nouvelles. Depuis le mois de novembre, Krépin Diatta est blessé. L’ailier de 22 ans qui a subit une opération se sent beaucoup mieux.. A quand le retour sur les pelouses? Il fait le point. « Je ne peux pas me prononcer sur mon retour mais ce qui est sur est que je me sens beaucoup mieux. J’ai repris la course et je pense que le plus dur est passé. Je suis dans la phase de récupération et de renforcement. Je donne rendez vous bientôt. »

Face au public venu nombreux assister à l’inauguration du deuxième bijou sportif de Diamniadio, Krépin Diatta a soulevé le trophée de la CAN. « Comme je n’ai pas pu venir à la finale de la CAN, j’ai profité des jours de repos que m’a donné le club pour venir à l’inauguration. Je souhaite que ce sacre soit le déclic pour qu’on puisse remporter d’autres trophées. Nous avons un bon groupe, talentueux, nous pouvons le faire. »

Il a disputé sa premiere CAN en 2019, Krépin Diatta a suivi celle de 2022 à la télé. Il explique comment il a vécu la compétition en janvier passé. « C’est une fierté pour moi de voir qu’on a pu remporter ce sacre, on a travaillé beaucoup pour cela. Je parle tous les jours avec les joueurs. On se parlait après chaque match. C’était difficile parce que je voulais être sur le terrain. Mais j’ai toujours prié pour eux. »

