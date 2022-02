C’est quoi l’ultra-trail? On parle d’ultra-trail quand la distance à parcourir est supérieure à un marathon (42 km). C’est une course en pleine nature. Les trailleurs (athlètes) auront comme repères le tracé sur le GPS pour essayer d’arriver à bon port. Cette 1ère édition en terre sénégalaise se dé roulera sur un parcours de 106 km (de Somone au Lac Rose). Ce parcours non-stop sera une course de nuit et jour les vendredi 18 et samedi 19 mars.

Beaucoup de concurrents inter nationaux sont attendus à cette manifestation : Ivoiriens, Français, Marocains, Allemands et Sénégalais. «L’objectif de cette manifestation est d’initier progressivement les Sénégalais à cette compétition», mais aussi « de faire découvrir le Sénégal», confie le Directeur de la course Ultra-trail des deux Côtes, Alain Verpoeft.

En plus des 106 km, il y aura 3 autres épreuves. Il s’agit d trail (53 km), une marche (106 km) et une autre marche (35 km). «Ces 3 épreuves seront une manière de préparer progressivement les athlètes à disputer dans 1 ou 2 ans l’épreuve des 106 km de l’ultra-trail»>, ajoute le Directeur de la course. Pour sa part, la coach en Ultra-trail, Mirvat Moroueh, vainqueur de : 42 km du marathon Eiffage en 2019, annonce : « ll y aura 150 à 170 – leurs attendus à Dakar»