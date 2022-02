Faisant partie des légendes invitées à la cérémonie d’inauguration du stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, Salif Diao a réagi à la fin du match de Gala entre anciens Lions et internationaux africains (1-1). Il a salué la mise en œuvre de cette infrastructure de dernière génération d’une capacité de 50.000 places.

« C’est une grande fierté d’être Sénégalais. Avec cette inauguration d’un très grand stade, ceci prouve que nous n’avons plus rien à envier aux Européens », a déclaré l’ancien international sénégalais. Et d’ajouter : « le Sénégal méritait un stade de cette trempe. Nous sommes heureux d’être choisis parmi les légendes ayant assisté à une telle cérémonie. Cette année, nous avions eu rendez-vous avec l’histoire et nous ne l’avons pas manqué. Une pensée aussi à tous ceux qui ne sont pas là aujourd’hui, à nos côtés pour magnifier ces beaux moments de joie avec nos frères Africains. »

Pour rappel, le chef de l’Etat Macky Sall a invité plusieurs présidents et des légendes du football sénégalais et africain pour l’inauguration de ce stade qui va accueillir le prochain match des Lions du Sénégal contre les Pharaons de l’Egypte, comptant pour les barrages qualificatifs à la Coupe du monde Qatar 2022.

igfm