Vainqueur d’Aston Villa le week-end dernier, Watford va tenter d’enchaîner dans sa quête de maintien. Et ce mercredi soir, en match en retard de la 18e journée du Championnat d’Angleterre, les Hornets reçoivent Crystal Palace, un adversaire plutôt direct, pour tenter de signer une deuxième victoire d’affilée.

Pour cette rencontre, Roy Hodgson a choisi de titulariser son ailier sénégalais, Ismaïla Sarr, tout comme Patrice Vieira, qui a remis Cheikhou Kouyaté dans l’entrejeu de son équipe. Avant le match, Watford occupe la 18e place de Premier League, tandis que Crystal Palace, qui n’a plus gagné depuis neuf matchs est 13e.

🚨 𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗡𝗘𝗪𝗦 🚨

The Hornets are unchanged from Saturday's win at Aston Villa.#WATCRY pic.twitter.com/KphfLxQcjL

— Watford Football Club (@WatfordFC) February 23, 2022