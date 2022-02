Il est en feu depuis la CAN 2021. Le Champion d’Afrique Sadio Mané vient de frapper par deux fois avec Liverpool.

Inarrêtable Sadio. Après une Coupe d’Afrique des Nations de haut vol, l’attaquant sénégalais confirme sa très belle forme. Face à Leeds United ce mercredi soir, il a inscrit un doublé pour ses 10es et 11es buts de la saison en Championnat. Liverpool déroule 6-0.

GOOOOOAAALL Sadio Mane scores Fifth one for Liverpool

Via 🎥: @Mohammad_zrek1 @LFC@MoSalah #LIVLEE #ليفربول_ليدز #الدوري_الانجليزي pic.twitter.com/eovVK1FmOI

