Porté par Sadio Mané et Mohamed Salah, Liverpool n’a fait qu’une bouchée de Leeds United ce mercredi en match en retard de la 19e journée de Premier League. Victorieux par 6-0, les Reds reviennent à trois points du leader.

Les Reds se baladent et rouvrent la lutte pour le titre de Champion d’Angleterre. En match en retard la 19e journée de Premier League, Liverpool a dompté sans trembler Leeds United grâce notamment à son duo d’attaquants Mohamed Salah – Sadio Mané. Résultat, les joueurs de Jurgen Klopp ont parfaitement relancé la couse pour le titre.

Totalement en jambes, Liverpool n’a donné aucune chance à son adversaire du jour, contrairement à son dernier match. Sadio Mané et ses coéquipiers ont plié les débats dès la première période avec un net avantage de trois buts à rien. C’est Mohamed Salah, auteur de deux buts sur penalty et une passe décisive, qui a éteint Leeds dans les 45 premières minutes.

L’attaquant égyptien a d’abord ouvert le score (15e) avant de délivrer une passe décisive à Joël Matip sur le 2-0 (30e). Puis, après une faute sur Sadio Mané dans la surface adverse, Liverpool obtient un penalty et voit Salah le transformer (35e). Comme à l’accoutumée. En seconde période, là où tout semblait déjà terminer pour Leeds, Sadio Mané apparait pour inscrire son doublé.

L’attaquant sénégalais, auteur là de ses 10es et 11es buts de la saison en Championnat, a inscrit le 4-0 à la 80e, puis le 5-0 à la 90e. Virgil van Dijk s’est même permis de participer à la fête en inscrivant le sixième et dernier but de la partie en toute fin de match. Une victoire importante pour Liverpool, d’autant plus sur la différence de buts puisque les Reds reviennent à trois points du leader Manchester City.

