Les Reds sont trop forts en ce moment. Et ce mercredi soir, les joueurs de Jurgen Klopp ajoutent un peu plus de l’efficacité dans leur jeu. A la mi-temps face à Leeds United, Liverpool mène par 3 à 0 avec notamment un doublé et une passe décisive de Mohamed Salah.

L’attaquant égyptien a ouvert le score sur penalty à la 15e minute, avant de délivrer une passe décisive à Joel Matip sur le 2-0 (30e). Puis cinq minutes plus tard, Sadio Mané est fauché dans la surface et obtient un penalty bien évidemment transformé par Salah (35e).

Liverpool est en tout cas bien parti pour revenir à trois points de Manchester City, leader.

