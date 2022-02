Le Président de la République, Macky Sall a tenu à féliciter l’équipe nationale féminine du Sénégal après sa brillante qualification pour la CAN 2022, devant le Mali.

Les Lionnes se sont qualifiées pour la CAN féminine 2022 en éliminant le Mali à l’occasion du dernier tour retour des éliminatoires. Les Sénégalaises ont sorti les Maliennes 3 tirs au but à 2, à Bamako, en dernier tour retour des éliminatoires. A égalité parfaite après le but malien, les deux voisins ont dû en passer par l’épreuve des tirs au but, qui a tourné en faveur des Sénégalaises (3-2 tab), qui se qualifient pour la deuxième CAN de leur histoire après leur unique participation en 2012. Sur son compte twitter, le président de la république du Sénégal a salué la bonne performance des Lionnes.

“Quelle performance ! Après le beau sacre des Lions au Cameroun et la grande fête du football sénégalais et africain hier, voilà que nos Lionnes du football viennent de se qualifier avec brio à la CAN féminine Maroc 2022. Bravo à elles ! Félicitations à toute l’équipe” a-t-il écrit sur sa page Twitter.

Bravo à elles ! Félicitations à toute l'équipe !

