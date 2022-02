L’infranchissable, Edouard Mendy a participé activement au succès des siens (2-0) face aux Drogues de Lille hier soir à Stamford Bridge dans le cadre du huitième de finale aller de la Ligue des Champions. En préservant une nouvelle fois ses cages, le gardien de Chelsea a une nouvelle prouvé qu’il était sans doute l’actuel meilleur gardien au monde.

En effet, en 18 matches disputés en Ligue des Champions, le gardien sénégalais a gardé une feuille blanche à 14 reprises soit 78 % de ses matches, le plus haut pourcentage pour un gardien dans la compétition. Il devient le premier gardien de l’histoire à réaliser 14 clean sheets après ses 18 premiers matchs disputés dans cette compétition. Seuls Serhou Guirassy, Karim Benzema, Mehdi Taremi et Federico Chiesa ont réussi à marquer un but face à lui en champions League.

14 – Édouard Mendy has kept a clean sheet in 14 of his 18 starts in the UEFA Champions League (78%) – the highest clean sheet ratio of any goalkeeper with 5+ starts in the competition’s history. Assured. pic.twitter.com/z2QCkB8hm2

