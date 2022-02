Les 25 et 29 mars prochain, le Sénégal va s’affronter à nouveau à l’Egypte pour l’un des 5 billets qualificatifs de la zone Afrique à la coupe du monde Qatar 2022. Les Lions ne comptent pas rater l’occasion de disputer une deuxième fois consécutive la coupe du monde affirme Krépin Diatta.

« Tout joueur aimerait disputer une coupe du monde. Ce n’est pas encore acquis, il reste encore une double confrontation à jouer contre l’Egypte. Je pense que tous les joueurs sont conscients de cela et voudraient jouer à nouveau la coupe du monde. Il faut prier pour nous et rester derrière cette équipe comme on l’a toujours dit » a t-il déclaré au micro de nos confrères de Seneweb.

Selon le joueur de 22 ans qui a présenté le trophée de la CAN hier au musée de Diamniadio, l’objectif actuel du champion d’Afrique est la qualification à la coupe du monde prévue du 21 novembre au 18 décembre prochain. « On savait qu’on a les possibilités de le faire. Aujourd’hui, on a gagné la coupe d’Afrique. La prochaine étape est la qualification pour la coupe du monde. Ce ne sera pas facile, mais la possibilité est là. »

Rappelons que le Sénégal a battu l’Egypte en finale de la CAN, il y’a moins d’un mois. Les Pharaons veulent à tout prix empêcher les Rois d’Afrique à se rendre au rendez-vous mondial. Pour Krépin Diatta, les choses sont claires. « On les a battu, ils vont venir avec un autre visage. C’est à nous de rester calme. On a une équipe expérimentée. Ce ne sera pas facile mais In Sha Allah, la qualification, on l’aura. »

wiwsport.com