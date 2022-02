Une trentaine de pays dont le Sénégal figurent sur la liste des engagements préliminaires aux 22-èmes Championnats d’Afrique seniors d’athlétisme prévus du 8 au 12 juin 2022 à l’Ile Maurice, indique la Confédération africaine d’athlétisme (CAA) sur son site officiel.

Dans le cadre des préparatifs des compétitions, l’Association mauricienne d’athlétisme (AMA) a procédé à des stages de formation au profit de 23 officiels techniques à travers le Technical Official Education Course Level 1 (TOEC 1), poursuit la CAA. L’instance dirigeante de l’athlétisme continental a fixé la clôture des engagements définitifs au 2 mai prochain, ajoute la même source.

La formation s’est déroulée les 22 et 23 et les 29 et 30 janvier à Réduit, sous la supervision de Vivian Gungaram, ancien athlète et secrétaire général de la Fédération mauricienne d’athlétisme et Khemraj Naiko, ancien sauteur en hauteur. Les participants à ce cours ont reçu leurs certificats de niveau 1 le 5 février lors d’une cérémonie qui s’est déroulée au siège de la fédération, précise la même source.

Outre Maurice, le pays organisateur, les pays qui ont signé leurs engagements préliminaires sont : Madagascar, Benin, Kenya, Burkina Faso, Niger, Nigeria, Congo, Togo, Liberia, Lesotho, Algérie, Afrique du Sud, Zambie, Comores, Djibouti, Sénégal, Guinée Bissau, Guinée, Ghana, Gabon, RD Congo, Cap Vert, Tchad, Angola, Seychelles et Rwanda.

