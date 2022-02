La présidente de la Commission de football féminin à la Fédération sénégalaise de football (FSF), Seyni Ndir Seck, a dit toute sa joie de voir les Lionnes retrouver la CAN, 10 ans après une première qualification. Dans cet entretien avec l’APS, elle explique comment elle a vécu ce match de qualification et les perspectives du foot féminin.

Comment avez-vous vécu cette qualification à la CAN, 10 ans après une première participation à cette compétition ?

« J’ai vécu tout cela avec soulagement et fierté parce que depuis cinq ans nous sommes à la tête de la commission et nous avons essayé de mettre en place un dispositif pour arriver à un tel résultat. Maintenant, on peut dire que c’est fait, mission accomplie. Il reste qu’il y a une Coupe d’Afrique (des nations) à préparer. Sur le moment, j’étais très émue et je peux vous révéler que je n’ai pas pu rester en loge officielle lors de la série de tirs au but. Je suis descendue pour parler aux filles en leur disant que ça allait bien se passer. »

Et la veille du match de qualification contre le Mali… ?

« J’avais hyper peur, je suis allée au lit vers 23 heures mais je n’ai pas pu trouver le sommeil. J’avais le cœur qui battait à plus de 100 à l’heure. J’ai été obligée de marcher dans les couloirs de l’hôtel, je l’ai fait en compagnie de Samsidine (Diatta), délégué fédéral, et du préparateur physique. Bizarrement, le jour du match, j’étais plutôt zen et j’ai attendu les tirs au but pour descendre afin de parler aux filles. Et après le dernier tir au but, j’ai couru vers le coach. »

Quelles sont perspectives pour le football féminin avec ce retour à la CAN ?

« Nous avons mis en place une stratégie de développement qui n’a pas encore commencé à prendre forme à part au niveau des équipes nationales féminines. En plus de la sélection A, nous avons une équipe nationale U20 et U17. Toutes ces équipes sont engagées dans les compétitions internationales. D’ailleurs, les U20 sont à deux matchs d’une qualification historique en Coupe du monde de leur catégorie. Ce sera contre le Nigeria avec match aller vers le 12 mars à Dakar et vers le 25-26 du côté du Nigeria. Cette qualification à la CAN doit aider à encore aller de l’avant dans la formation des coachs femmes. »

« Actuellement, un travail est en train d’être fait et nous sommes, avec la direction technique nationale, sur le point de mettre en place un stage de formation en Licence C pour les anciennes internationales titulaires de la licence D. Au niveau du championnat, nous avons été obligés de remettre la formule en deux poules. Pour la poule unique ce n’est que partie remise. »