Requins, qui convoitait la 1ère place au classement, a difficile ment pris le meilleur sur le quintuple champion du Sénégal, S’en-Fout-Le-Score (16-14), avec 2 essais et 2 transformations contre 2 essais et 1 transformation. Avec une deuxième victoire de rang, Requins, distancé d’un point par l’ASFA et Kirène, garde jalouse ment la 3ème place. Cependant, S’en-Fout (6ème, 2 pts-4) bénéficie d’un bonus défensif d’1 point, suite au score serré face au Requins (14-16). La deuxième journée sera clôturée, ce week-end, par Dragons / Sélection U20.