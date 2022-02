Belle opération de Red Star. La formation d’Habib Beye peut enfin chanter et célébrer une victoire à Bauer. En 2022, le Red Star qui ne s’était toujours pas imposé chez lui (2 défaites, 1 nul) a corrigé cette anomalie grâce à Cheikh Ndoye et Pape Meissa Ba.

Porté par son capitaine, cheikh Ndoye et par son meilleur attaquant, Pape Meissa Ba, le Red Star a surclassé hier soir en clôture de la 22ème journée du championnat National, l’un des cadors du championnat, Annecy (3-0).

Le capitaine du Red Star, Cheikh Ndoye en perte d’influence dans le jeu ces dernières semaines, a porté son équipe contre Annecy, montrant beaucoup d’activité et d’engagement. Après son match de suspension lié à son expulsion le 21 janvier (1-2), le Sénégalais était remplaçant lors des deux dernières rencontres (Saint-Brieuc, Orléans). Pour son retour comme titulaire, Ndoye a montré la voie en ouvrant rapidement le score (6e) d’une belle frappe en pivot. Son 5e but de la saison. Il n’avait plus marqué depuis le 19 novembre lors de la défaite à Sète (2-1).

Les Audoniens ont fait le dos rond pour atteindre la pause sur ce petit avantage avant de faire le break au retour des vestiaires grâce à un doublé de l’attaquant sénégalais Pape Meissa Ba, pour ses 12e et 13e buts en championnat de la saison, qui lui permet de grimper à la 2ème place du classement des buteurs à une réalisation du Thonier El Khoumisti.

Revivez les buts du @RedStarFC au plus proche de Ba🔥er #REDFCA pic.twitter.com/Dz9vjgCLgi — Red Star FC ✪ (@RedStarFC) February 22, 2022

