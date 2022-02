L’Égypte et le Rwanda sont arrivés à Dakar, samedi. Les deux sélections logent à l’hôtel Onomo qui doit accueillir le Cameroun et la Tunisie.

Le Sud-Soudan, le Kenya et la RD Congo seront répartis dans les trois FETO 1, 2 et 3. L’équipe du Sénégal sera logée à Fleur de Lys au Point E. L’équipe camerounaise va arriver en ordre dispersé. Une partie était attendue dimanche, le reste du groupe ce lundi et mercredi. Le Sud Soudan est à Saly depuis quelques jours. La Tunisie, championne d’Afrique, arrive mardi. La RD Congo devrait rallier Dakar, ce lundi. Le Kenya n’a pas encore communiqué son plan de vol.