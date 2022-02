Pour l’ancien international malien, Mohamed Lamine Sissoko alias «Momo», qui a évolué à Valence, Liverpool, Juventus ou encore au Psg, la participation des Aigles du Mali à la Can au Cameroun a été un échec total.

Mais, il estime que la Fémafoot et le sélectionneur Mohamed Magassouba devraient en tirer les leçons, en vue des prochaines sorties de l’Equipe nationale, au mois de mars, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde face à la Tunisie. Pour lui, les anciens joueurs peuvent également apporter leur expérience professionnelle, pour permettre au Mali de se qualifier au Mondial Qatar 2022. Et «Momo», répondant à une question sur l’idée de faire appel aux anciens internationaux (Kanouté, Cédric Kanté, Seydou Keïta…), de prendre exemple sur le Sénégal.

«L’apport des anciens, je ne sais pas. C’est vraiment dommage, après cette mésaventure au Cameroun, mais je pense que tous les anciens joueurs ont quelque chose à apporter à cette jeune équipe, car ils ont leur expérience qu’ils peuvent bien partager. Moi, je ne suis pas technicien, mais chacun devrait apporter sa pierre à l’édifice, pour la bonne organisation. Quand vous regardez la victoire du Sénégal à la Can, les anciens étaient nombreux dernière cette équipe : les El Hadj Diouf, Khalilou Fadiga, Diomansy Kamara…, ils ont tous apporté leur expérience des grandes compétitions. Chacun des anciens a contribué à ce succès.»

L’ancien Aigle s’est aussi prononce sur l’expertise locale. «On a récemment évoqué le nom de Sékou Eric Chelle, qui serait le seul technicien malien en dehors de Mohammed Magassouba à détenir le diplôme Pro A. Il est légitime. Si Aliou Cissé est parvenu à réussir à la tête du Sénégal, Sékou Eric Chelle peut aussi le faire avec le Mali. Le plus important aujourd’hui ce n’est pas de limoger le sélectionneur Mohamed Magassouba, car nous avons deux matchs historiques et très importants dans un mois.

Ce serait une mauvaise chose de vouloir changer présentement de sélectionneur. Il faut s’appuyer sur Mohamed Magassouba et l’aider à pou- voir qualifier l’équipe pour la prochaine Coupe du monde des nations Qatar 2022. Ce qui serait déjà historique pour notre pays. Il est aujourd’hui l’homme de la situation et à lui de relever ce défi.» Justement comment Mohamed Sissoko voit cette double confrontation face à la Tunisie ? «Difficile, clairement. A nous de bien gérer l’émotion et la pression. J’insiste auprès de tous les Maliens, que j’invite à sortir massivement pour venir soutenir cette équipe à l’aller, à Bamako, comme ils ne l’ont jamais fait. Nous aurons besoin du soutien et des bénédictions des Maliens de par le monde. Cette qualification serait historique pour tous les Maliens, malgré toute la tristesse. Tous ensemble, serrons nous les coudes et allons pousser notre sélection à la qualification en phase finale de la Coupe du monde Qatar 2022, lit-on lequotidien.

wiwsport.com