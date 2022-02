Mame Moussa Cissé, l’entraîneur de l’équipe nationale féminine du Sénégal a fait part de sa grande satisfaction et de sa fierté d’avoir qualifié cette sélection pour la phase finale de la CAN 2022 après 10 ans de traversée de désert.

« C’est un sentiment de fierté et beaucoup de satisfaction d’avoir réussi cette qualification pour la phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations« , a réagi le technicien sénégalais.

Les Lionnes ont battu les Maliennes aux tirs au but (3-2). A la fin du temps réglementaire du match joué ce mardi à Bamako, les deux équipes étaient à égalité une victoire partout. Le Sénégal avait gagné la rencontre aller 1-0 à Thiès mercredi dernier et l’équipe malienne a réussi la même performance ce mardi. Les deux équipes étaient allées aux tirs au but pour se départager et à cet exercice, le Sénégal qui a gagné le gain de la partie 3 tirs au but à 2.

Cette qualification est attendue depuis 10 ans, a rappelé le technicien sénégalais saluant le travail de la Fédération sénégalaise de football qui selon lui n’a ménagé aucun effort pour l’atteinte de cet objectif. « La qualification, il faut le dire, ça découle d’un long processus, nous avons travaillé avec ce groupe depuis quatre ans, la Fédération a mis beaucoup de moyens pour permettre à l’équipe féminine de réussir cette campagne« , a-t-il dit.

D’ailleurs, pour la présente campagne, a-t-il poursuivi nous avons commencé le travail depuis le 17 mai dernier, a-t-il rappelé. Avant le match contre le Mali, le Sénégal avait sorti au premier tour le Liberia (2-1 et 6-0). Mame Moussa Cissé a tenu à féliciter « les filles qui ont réussi ce résultat devant une grande équipe malienne« . « Nos filles se sont battues avec abnégation et bravoure en ayant à l’esprit la volonté de marquer l’histoire, elles ont écrit une belle page du football féminin« , a-t-il dit.