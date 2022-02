Le Président de la République, Macky Sall procédera à l’inauguration du nouveau stade de Diamniadio, cet après-midi. Une occasion pour le Chef de l’Etat de féliciter Me Abdoulaye Wade qu’il a voulu rendre hommage à baptisant par son nom le nouveau bijou sportif de dernière génération.

Tout juste avant de prendre son départ pour le nouveau stade qu’il va inaugurer, le Président de la République Macky Sall a tenu un petit message au micro de la RTS. Le Chef de l’Etat a magnifié l’ampleur de l’événement et remercié les hôtes qui ont répondu à l’invitation du Sénégal notamment ses homologues Chefs d’Etat et autres personnalités.

Mais aussi il a tenu à rendre hommage à son prédécesseur, Me Abdoulaye Wade, dont le stade portera son nom. “C’est une fête pour la jeunesse sénégalaise qui mérite ce bijou… Et puis, au président Abdoulaye Wade, je dis félicitations pour cette consécration, pour immortaliser aussi son nom et toute son œuvre”, a déclaré Macky Sall juste avant de prendre la direction de Diamniadio.

wiwsport.com