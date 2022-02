Le Real souhaiterait attirer à Madrid l’attaquant international sénégalais de Liverpool, Sadio Mané, cet été.

Alors qu’on annonce dans le club de la capitale espagnole Kylian Mbappe et Erling Haaland, les informations indiquent que le Real Madrid cherche à renforcer ses rangs offensifs avec l’attaquant sénégalais de Liverpool, Sadio Mané. Selon le média espagnol Fichajes, le Lion de la Teranga fait l’objet d’un intérêt du Real Madrid concernant un éventuel transfert dans la fenêtre de transfert estivale. Les Merengues envisagent principalement de signer l’attaquant de Liverpool l’été prochain, mais pourraient accélérer le dossier s’ils ne signent pas Erling Haaland ou Kylian Mbappe.

Sadio Mané était déjà largement considéré comme l’un des espoirs offensifs les plus prometteurs de la Premier League lors de son passage de deux ans à Southampton. Mais l’international sénégalais a monté son jeu de plusieurs crans depuis son arrivée à Liverpool en juillet 2016. Désormais largement considéré comme l’un des meilleurs joueurs offensifs d’Europe, Mané a amassé 108 buts et 44 passes décisives en 247 apparitions pour Liverpool. Cette année, Mané a également connu le succès au niveau international en remportant la Coupe d’Afrique des Nations. Et les exploits de l’attaquant de Liverpool ne sont pas passés inaperçus, le Real Madrid souhaitant le signer dans le cadre de la refonte imminente de son équipe.

ATS