La Juventus Turin se déplace sur la pelouse de Villarreal, ce mardi 22 février à 20h00 GMT, en 8e de finale aller de Ligue des champions

Le Villarreal CF accueille la Juventus FC pour la première fois ce soir, à 20h00, en huitièmes de finale aller de l’UEFA Champions League. Un grand soir pour les fervents supporters du sous-marin jaune qui ont attendu 13 ans pour accueillir à nouveau une huitième de finale de la Coupe aux grandes.

L’international sénégalais Boulaye Dia et ses coéquipiers n’auront sans doute pas la tâche facile face à la Vieille Dame qui a terminé première du groupe H devant Chelsea d’Edouard Mendy qui joue aussi ce soir face à Lille. Un match difficile s’annonce donc à l’Estadio de la Cerámica, comme l’a annoncé en conférence de presse le coach du Villarreal CF, Unai Emery, qui veut « rivaliser avec les meilleurs »

Auparavant, le Villarreal CF a disputé deux huitièmes de finale, surmontant les deux rencontres face aux Rangers en 2005/06 (2-2 à l’extérieur et 1-1 à domicile) et au Panathinaïkos en 2008/09 (1-1 à domicile et 1-2 à l’extérieur).

