Le Président Macky Sall a procédé ce mardi 22 février 2022, avec ses prestigieux invités, à l’inauguration du Stade de Diamniadio qui a été nommé Stade Me Abdoulaye Wade.

Suivez le match de Gala entre les légendes du Sénégal avec El Hadji Diouf, Khalilou Fadiga, Roger Mendy, et autres, et les légendes africaines avec Jay-Jay Okocha, Didier Drogba, Samuel Eto’o et autres.

Onze de départ des Légendes du Sénégal : Cheikh Seck, Pape Fall, Racine Kane, Roger Mendy, Ferdinand Coly, Oumar Gueye Sène, Khalilou Fadiga, Boubacar Sarr, Thierno Youm, El Hadji Diouf, Amadou Diop

Match à suivre en direct sur wiwsport.com

wiwsport.com