A quelques heures de l’inauguration du stade du Sénégal, le président de la FIFA, Gianni Infantino a été ce mardi matin, l’hôte du Lycée Lamine GUEYE de Dakar. Le patron du football mondial a présidé le lancement des travaux d’infrastructures sportives dans l’établissemnt qui a formé plusieurs autorités de ce pays, notamment Maître Augustin Senghor, président de la FSF.

Le patron du football mondial a présidé, ce matin, la cérémonie de lancement des travaux de construction et de réhabilitation sous la direction du proviseur Aïssatou Sy d’infrastructures sportives tels qu’un terrain de football en terre stabilisé, un terrain de futsal en plein air et des vestiaires. Ces réalisations s’inscrivent dans l’agenda du projet Living Football de la FIFA.

Accompagné d’une forte délégation composée notamment de l’instituteur FIFA, Monsieur Arsène Wenger, de la Secrétaire Générale de la FIFA, Madame Fatma Samoura entre autres autorités de l’instance faîtière du football mondial, Gianni Infantino a rappelé l’importance du sport et en particulier, le football dans l’éducation des jeunes. D’où l’importance d’un tel projet sport-étude.

“Le sport, le football est une école de la vie. Avec l’excuse du ballon, on peut éduquer un enfant et l’aider dans son apprentissage de la vie. Aujourd’hui, à la FIFA nous avons cette nouvelle politique de mêler l’éducation au football. Je prends témoignage de la présence ici de Monsieur Arsène Wenger”, a déclaré le président de la FIFA devant le ministre de l’éducation, Mamadou Talla.

Ce dernier qui a d’ailleurs magnifié l’action de la FIFA qui a compris que le sport répond avant tout à des enjeux de santé, de réussite, de cohésion sociale… et qui rejoint l’un des axes de principaux de la politique éducative de son ministère notamment la relance du sport scolaire. “Le sport scolaire vise à développer les capacités des apprenants et à parfaire les compétences sportives, la formation des aptitudes, la construction du comportement, l’inclusion et le développement équitable…”, a affirmé Mamadou Talla, le ministre de l’Education Nationale.

