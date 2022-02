Après leur seule phase finale disputée en Coupe d’Afrique des Nations, en 2012, les sénégalaises vont s’attaquer ce mardi à la formation malienne pour le compte de la phase retour du deuxième et dernier tour des éliminatoires pour la CAN. Objectif, offrir au foot féminin sénégalais sa deuxième participation à la joute continentale. Vainqueur 1-0 du Mali à l’aller à Thiès grâce à Nguenar Ndiaye, l’auteure de l’unique but de la partie, le Sénégal devra ne pas perdre sur la pelouse de Modibo Keita.

Notons que leur adversaire du jour, le Mali avait pris part à la précédente édition au Ghana en jouant les demi-finales de la compétition en décembre 2018.

wiwsport.com