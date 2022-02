Le Championnat régional de Ligue de Dakar de Judo et disciplines associées a vécu samedi, au dojo national Me Amara Dabo, sous la domination des pensionnaires de I’ASFA, qui a glané 4 médailles d’or.

Babacar Ndao (-60 kg), Gorgui Sarr (-73 kg), Saliou Ndiaye (-81 kg) et Samba Maïga (-100 kg). Ce quatuor a valu au club militaire les meilleures performances au sortir du Championnat régional de Dakar, organisé samedi, à une semaine des Championnats du Sénégal en individuel.

Le Championnat régional de Dakar a enregistré la participation d’une cinquantaine de judo kas, issue de six clubs: ASFA, DUC, AMAJELO, Dojo Momar Dieng (DMD), Budo Club Samba Kane (BSK) et Judo Club Moderne (JCM). Pendant que l’ASFA imposait sa domination dans le tableau masculin, le DUC en faisait de même chez les dames. Ainsi, grâce aux trois médailles d’or glanées par Leila Sonko (-57 kg), Anna Siga Faye (-63 kg) et Khadija Sonko (-78 kg), le DUC s’est hissé sur la 2ème marche du podium.

Un podium complété par AMA JELO en récoltant une médaille d’or, 2 argent et 3 bronze, reléguant au pied du podium DMD, avec une médaille d’or, 2 argent et 2 bronze.

Avec Stades