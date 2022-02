Récemment couronné champion d’Afrique avec le Sénégal, Saliou Ciss a retrouvé le maillot de Nancy samedi lors de la 25e journée de Ligue 2. Le latéral gauche était titulaire lors de la victoire contre Dunkerque (2-0). Invité de Maxi Ligue 2 sur beIN Sports, il revient sur ce début d’année 2022 et l’accueil triomphal que lui ont fait ses coéquipiers à l’ASNL, bien plus réjouissant que la fin de 2021.

« Ça a été un plaisir d’être suivi comme ça par les coéquipiers. Après c’est bien beau mais il fallait se concentrer sur le match spécial qui nous attendait contre Dunkerque […] Une fois que je suis champion d’Afrique, que je suis content, que j’ai vu tout le support pendant le tournoi, le plus important c’est de maintenir ce beau club de Nancy en Ligue 2. C’est beau un retour gagnant mais qu’il sachent que même de loin je les supportais. »

A propos du maintien : « Personnellement, j’y crois vu l’état d’esprit qu’on a montré lors de ce match, il va falloir motiver tout le monde, que tout le monde soit à 100% et ça le fera. C’est vrai que juste regarder le classement ne donne pas d’espoir mais rien n’est encore joué. Il nous reste encore 13 matchs à faire. »

Sur la victoire à la CAN : « C’est le plus beau moment de ma carrière. Je me souviens de 2019 et les supporters qui chantaient « il ne faut pas baisser les bras» après la finale perdue contre l’Algérie. Bien avant la CAN, on s’étaient parlé : il fallait être prêt mentalement, ce n’est pas parce qu’on loupe un penalty que tout est fini (cf la tentative de Mané stoppé par le gardien égyptien, Gabaski en finale) […] Je pense qu’on pourrait faire encore mieux car sur les premiers matchs de poule, on n’était pas bien. »

ML2