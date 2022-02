Titulaire pour la première fois avec Adanaspor après avoir débuté sur le banc lors de ses deux premiers matchs, Amadou Ciss vient d’inscrire le premier but de sa nouvelle aventure en Turquie.

Récemment prêté à Adanaspor par Amiens, le joueur sénégalais Amadou Ciss a inscrit son premier but sous les couleurs de son nouveau club ce lundi dans le cadre de la 26e journée de TFF First League équivalent de la deuxième division en Turquie face à BB Erzurumspor. L’international sénégalais a permis à la formation turque d’égaliser après avoir été menée au score, nous sommes à 10 minutes de la fin et les deux équipes se tiennent sur le score d’un but partout (1-1). C’est le premier but du milieu de terrain sénégalais depuis le janvier 2021.

64’ GOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLL GOOOOOOOOLLLLLL AMADOU CİSSSSSSSSS Adanaspor’umuz 1-1 Erzurumspor #ASvES — Adanaspor A.Ş. 🇹🇷 (@AdanasporResmi) February 21, 2022

