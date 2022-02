Le Sénégal a un nouveau champion en duplicate. Il s’agit de Babacar Ndiaye, sacré à l’issue du Championnat duplicate disputé ce week-end, au stade Léopold Sédar Senghor.

Pour succéder à Babacar Mbengue au trône des lettres en duplicate, le sociétaire de Zagala Scrabble Club de Castors s’est hissé en tête du classe ment, avec un cumul de 3805 points, devant deux anciens champion du Sénégal, Amar Diokh (3789 pts) et Alassane Sow (3787 pts). Classé 2ème en 2017, 2018 et 2019, Babacar Ndiaye arrive enfin en 2022 sur la plus haute marche du podium en duplicate. Une consécration que le tout nouveau champion national justifie par la chance qu’il a eu à jouer en paires avec Babacar Mbengue lors des Championnats d’Afrique.

« Lors des Championnats d’Afrique à Dakar, j’ai eu la chance de jouer en paires avec Babacar Mbengue. C’est ce qui m’a permis d’apprendre beaucoup de techniques, qui m’ont permis d’être aujourd’hui champion du Sénégal », révèle avec joie Babacar Ndiaye. Après ce sacre, ce jeune éducateur spécialisé, actuellement en formation au Centre de formation judicaire, se fixe comme objectif d’aller représenter dignement le Sénégal lors des Championnats d’Afrique et du monde. Âgé de 32 ans, Babacar a commencé à composer les lettres depuis 2008. Il a fait toutes ses classes au Zagala Club de Castors.

Avec Stades