La République Démocratique du Congo a accueilli le temps d’un week-end le tout premier Championnat Panafricain interscolaire. Sous l’égide de la FIFA, ce tournoi de football masculin et féminin a vu six pays répondre à l’invitation. Mais, la compétition sensée être réservée à des élèves U16, a été entachée de fraudes sur l’âge, sur lesquels les organisateurs ont fermé les yeux.

Le sport pour transmettre des valeurs, c’était un des crédos de la FIFA, avec le concours de la CAF, en organisant la première édition du Championnat Panafricain Interscolaire.

Le tournoi s’est déroulé les 19 et 20 février à Kinshasa et le Sénégal (zone Ouest B), le Bénin (Ouest A), le Maroc (Nord), l’Afrique du Sud (Sud) et l’Ethiopie (Est) ont répondu présents à l’invitation pour l’occasion. Chaque délégation a présenté une équipe masculine et féminine. Au final, c’est la RD Congo qui a remporté le titre chez les hommes, alors que le Maroc s’est imposé chez les filles.

Pour pouvoir être éligible dans une équipe, il fallait remplir deux conditions : être scolarisé et avoir moins de 17 ans. Si tous les participants semblent avoir rempli le premier critère de sélection, le second semble ne pas avoir été respecté par certains. L’équipe masculine de RD Congo a notamment été pointée du doigt par les autres délégations en raison de forts soupçons de fraudes sur l’âge qui concernent plusieurs joueurs.

« Toutes les autres équipes ont fustigé cela »

« C’était vraiment flagrant », nous a confié un membre de la délégation sénégalaise. « Je ne peux pas m’exprimer publiquement, mais la FIFA a été complaisante sur le coup. Ils ont laissé le pays organisateur présenter des extraits de naissance sans en connaître l’origine. C’était difficile de gagner dans ces conditions. »

Frappés par les écarts de morphologie, plusieurs journalistes et observateurs sur place ont vite constaté qu’il y a avait un souci. Mais le tournoi est allé à son terme avec le sacre des Léopards, au grand dam de leurs adversaires qui ont malgré tout joué le jeu. « Toutes les autres équipes ont fustigé cela. Au final, la fraude sur l’âge et la tricherie auront pris le dessus sur un tournoi censé transmettre d’autres valeurs. C’est triste », a conclu le membre de la délégation. Si, assurément, les participants retiendront cette expérience qui pour beaucoup marquait la première compétition internationale, pour ce qui est des valeurs transmises, comme le respect des règles et la droiture, il faudra repasser.

L’idée est excellente, à condition que les joueurs soient effectivement… des scolaires ! Ce qui n’était manifestement pas le cas dans certains pays… C’est une première édition, mais si la FIFA veut bien s’impliquer dans le respect des âges, elle aura servi le foot africain… — philippe doucet (@doucetphilippe2) February 21, 2022

Exemple : match U16 de RDC vs U16 du Sénégal lors du championnat scolaire. Sous les encouragements de la @fifacom_fr qui s'est félicitée de cette farce. Sans surprise, qui a remporté le tournoi ? pic.twitter.com/0d1vOPKZ6q — Mansour Loum⭐ (@Mansour_Loum) February 21, 2022

C'est la Coupe d'Afrique des champions scolaires des U16 Appréciez la moustache de ce jeune scolaire 🤓… Vous lui donnez quel âge? 13 ans, 15 ans ou 17 ans? Il a participé 1e championnat d’Afrique scolaire de football organisé les 18 et 19 février 2022 à Kinshasa… (1/2) pic.twitter.com/y75qZjUPQh — Ablam GNAMESSO 🌍® (@AblamGnamesso) February 21, 2022

Avec sportnewsafrica