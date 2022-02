Arrivé cet hiver, Babacar Khouma a tout de suite brillé sous les couleurs du FC Copenhague. L’attaquant sénégalais rencontre son premier match et évoque son adaptation au Danemark.

Il était déjà en forme au moment de quitter Alanyaspor, qui a décidé de ne pas lever son option d’achat après une saison et demie en prêt du côté de la Turquie. Et à peine arrivé au Danemark, El Hadji Babacar Khouma Gueye, auteur d’un but pour ses débuts officiels, démontre pourquoi les dirigeants du FC Copenhague ont misé sur lui. L’attaquant sénégalais s’est confié après sa première.

« Prêt à tout pour les fans »

« Je suis très content d’avoir marqué, c’est bien, mais la victoire est plus importante. C’était trop beau. Les fans sont magnifiques. a indiqué l’ancien joueur de Sassuolo, tout sourire. Je veux tout donner pour ce club, pour ses fans. Les supporters me font sentir cette magnifique énergie. Le Championnat est encore long, il reste beaucoup à parcourir, mais nous voulons tout donner pour le gagner. »

Si son intégration sur le terrain semble express, l’attaquant international sénégalais de 28 ans devra se surpasser en dehors des pelouses. Il a notamment évoqué son adaptation sur ses trois premières semaines dans sa nouvelle ville de Copenhague. « C’est froid, très froid [rires], mais je vais devoir me s’habituer. Ici, vous verrez un autre Babacar parce que je vois que les gens m’aiment, et je veux tout donner sur le terrain. Je ne suis pas totalement prêt, mais pour ces supers fans simplement, je suis prêt à tout. »

