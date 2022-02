L’équipe nationale féminine de football a effectué un véritable périple samedi pour se rendre à Bamako, où elle doit jouer ce mardi contre le Mali la manche retour du dernier tour qualificatif à la Coupe d’Afrique des nations dont la phase finale est prévue au Maroc en juillet, a appris l’APS.

« Nous sommes arrivés hier soir (samedi soir) après avoir fait un vol Dakar-Lomé-Conakry puis Bamako« , a raconté l’entraîneur, Mame Moussa Cissé, dimanche en début de soirée. Le voyage a été éprouvant, mais l’équipe est focalisée sur le match de mardi, a indiqué le technicien sénégalais, interrogé sur l’état d’esprit de son groupe de performance.

« Les filles ont envie d’écrire leur propre histoire, ce sera difficile mais elles sont prêtes« , a assuré l’entraîneur national. Le technicien sénégalais relève que « cette équipe malienne a beaucoup évolué par rapport au groupe contre lequel les Lionnes avaient joué en 2020« . Il déclare qu’il sent « plus de maturité, plus d’aisance sur le plan technique et une grande cohésion dans l’équipe adverse« .

« Mais ça reste une équipe jouable« , a-t-il rassuré, s’attendant « à un beau duel« , un derby zonal qui restera dans le simple cadre du sport. « C’est tout juste un match de football que nous jouerons pour gagner et obtenir la qualification à la CAN« , a-t-il par ailleurs ajouté.

Après avoir battu le Mali 1-0 mercredi dernier, les Lionnes joueront la manche retour ce mardi à Bamako.

APS