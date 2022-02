La saison hippique 2022, lancée hier dimanche à l’hippodrome Ndiaw Macodou Diop de Thiès, a été marquée par la victoire de Belle dans le groupe 2.

53 chevaux, répartis dans les 5 différentes catégories, ont pris part à cette journée d’ouverture. La course en attraction, celle du groupe 2, dédiée à Pape Alassane Diop, a été remportée par Belle. Meilleur cheval du groupe 3 l’année dernière, cette jument a marqué les esprits d’entrée dans le groupe 2 qu’elle a nouvellement intégré.

En 2’21, elle a plié les 1.650 m pour lancer un signal fort à ses concurrents. Sur la même distance, Doumayene a remporté la course chez les cracks du groupe 1 en 2’19. Si El Capo s’est illustré en 2’21 dans le groupe 3, la belle opération de cette journée inaugurale a été réalisée par l’écurie Lamba Far, qui a occupé les quatre premières places du quinté gagnant chez les poulains de trois ans. Une course dont la victoire est allée à Kassoumay 2 en 2’19 sur 1.650 m.

En lever de rideau, Tawfekh s’est imposé chez les poulains de 2 ans en 1’35 sur 1.200 m.

