L’équipe nationale de basketball du Sénégal a repris ce lundi le chemin de l’entrainement, pour préparer la 2e fenêtre de qualification pour la Coupe du Monde FIBA 2023, prévue le week-end prochain.

Une séance où sept joueurs étaient présent : Alkaly Ndour (AS Douanes), Cheikh Bamba Diallo (DUC), Mamadou Faye (AS Douanes), Pape Moustapha Diop (France), Amar Sylla (Lituanie), Pape Malik Dimé (Israel) et Boubacar Touré (France).

Le coach Pabi Gueye en a profité pour revoir quelques schémas tactiques : « Il n’y avait pas assez de joueurs, donc on en a profité pour répéter l’aspect offensif, en attendant que tout le monde soit là pour qu’on rentre dans les systèmes défensifs. Le reste du groupe doit arriver ce lundi, certains avaient match hier (dimanche) avec leurs club. » a-t-il confié.

Lors de cette 2e fenêtre de qualification, les lions affronteront l’Egypte, le Kenya et la RD Congo leurs adversaires du groupe D.

Basket Senegal