Tout juste sacré champion d’Afrique avec le Sénégal, Edouard Mendy est revenu sur ce sacre historique avec les Lions de la Téranga.

Edouard Mendy continue son insatiable soif de trophées ! Tout juste auréolé d’un titre de champion d’Afrique avec le Sénégal, le portier sénégalais a directement ajouté une nouvelle coupe à sa collection avec la Coupe du monde des clubs. Des moments historiques sur lesquels il est revenu pour Téléfoot.

Le sacre avec le Sénégal

« C’est quelque chose de grand. C’était une semaine historique et je suis vraiment très fier d’en avoir fait partie. Quand Sadio (Mané) prend le ballon je sais qu’on est champions d’Afrique, parce que je sais qu’il va la mettre au fond ».

Sur son arrêt dans la séance de tirs au but contre l’Egypte

« J’étais préparé à cette éventualité. Quand le coach me regarde et me dit :’Edou tu vas m’en sortir un’, ça vous donne encore plus de force ».

Sur l’effervescence au Sénégal

« J’ai en tête des images de France 98 et honnêtement pour moi c’était même plus fort que, c’était la folie partout… Je ne sais pas si il y a un autre trophée à part la Coupe du monde pour apporter cette sensation. Il y a un sentiment qui prédomine, c’est aussi le soulagement parce que le Sénégal c’est une forte place du football, mais c’était une forte place du football sans trophée ».

Sur la Coupe du monde des clubs

« Quand on a goûté à tout le plaisir qu’on peut procurer : aller en chercher d’autres et la Coupe du monde des clubs, c’était le meilleur exemple ».

Sur Lille

« C’est pas du tout un bon tirage, honnêtement. Lille a fini premier de sa poule et nous deuxième, ils vont tout faire pour nous battre ».

Sur son statut

« Être un footballeur noir, surtout gardien, c’est aussi une très grande responsabilité, ce titre (gardien de l’année lors de la cérémonie FIFA The Best) : c’est la cerise sur le gâteau. Mon nom méritait d’être dans les 30 (du Ballon d’or). Je pense que le fait d’avoir percé sur le tard ça me donne cette faim, ça me donne cette envie d’aller chercher tout ce qui est possible ».

