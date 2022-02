La première semaine du World Tennis Tour J5 Dakar 2022 s’est clôturée par la finale en simple chez les garçons. Le Français, Thomas Faurel s’est offert ce premier titre devant son adversaire, le Serbe, Niksa Arsic en deux sets : 6/1 – 6/4.

Le match a débuté en fanfare entre deux jeunes tennismen en soif de victoire. Malgré son gabarit, Niksa n’arrive pas à s’imposer dans ses services. Par contre, Faurel se montre adroit et parvient à énerver son vis-à-vis. Les premiers jeux vont être gagnés par le jeune Français. Et au terme du premier set, Thomas Faurel est devant : 6/1.

A l’entame du deuxième set, Arsic se montre un plus serein et revient dans son match. Le Serbe assure la qualité de son service. Plus serré que lors du premier acte, le jeu oscillait entre les deux protagonistes mais Faurel maintient son adresse. Le tennisman pensionnaire de l’Académie Elite Tennis de Cannes de Daniil Medvedev, l’actuel numéro 2 mondial.

Ils se partagent les premiers jeux mais avec beaucoup plus de maîtrise, celui qui est à Dakar pour la deuxième fois, s’impose par 6/4. Le jeu est fait ! Thomas Faurel est le champion de la première semaine du World Tennis Tour J5 chez les garçons. Il s’impose donc par deux sets : 6/1 – 6/4 devant Niksa Arsic.

